Duro colpo al narcotraffico locale: la polizia di Varese ha eseguito questa mattina numerose ordinanze cautelari nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di traffico di droga, estorsione e detenzione illegale di armi.

Tra gli arrestati figura anche un nome noto nel panorama musicale trap, frontman di una band locale molto seguita anche nell’area milanese.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il cantante non solo avrebbe fornito armi, ma sarebbe stato anche a capo di un gruppo di spacciatori attivi in alcune aree boschive del territorio.

L’operazione, ribattezzata "Note Stonate", è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese ed è il frutto di un’indagine condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura.

Le indagini sono partite da un’intensa attività di monitoraggio in un’area boschiva nel comune di Malnate, già segnalata per la presenza di una “piazza di spaccio” gestita da tre uomini di origine nordafricana.

Gli agenti, utilizzando droni, visori notturni e termocamere, sono riusciti in pochi giorni a ricostruire i movimenti degli spacciatori e a localizzare un bivacco nascosto, usato come rifugio e dormitorio.

Il blitz è scattato poco dopo, in un momento particolarmente favorevole in cui i tre si trovavano separati.

Le indagini, ancora in corso, stanno facendo emergere una rete criminale più ampia e strutturata, con legami nel mondo della musica trap e una forte presenza nei circuiti del traffico di droga tra Varese e Milano.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata