Un bambino di 11 anni è caduto dalla finestra di casa a Roma.

È accaduto intorno alle 11.30 in via De Ritis, in zona Tiburtina.

Il piccolo è stato portato in gravi condizioni, intubato, in ospedale dal 118. È ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Bambino Gesù. Sul posto la polizia che indaga.

Da una prima ricostruzione il bambino era in casa con la mamma e si sarebbe sporto dalla finestra per vedere la sorella che usciva dal portone, cadendo nel vuoto.

