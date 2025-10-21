Dalle prime luci dell’alba di oggi, martedì 21 ottobre, è in corso una vasta operazione condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Lecce nei territori di Lecce, Gallipoli, Nardò, Galatone, Sannicola e Seclì.

L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Lecce, ha portato all’esecuzione di numerosi provvedimenti restrittivi emessi dal Gip del Tribunale di Lecce.

I destinatari delle misure sono persone gravemente indiziate di far parte di un’associazione criminale attiva nel traffico e nello spaccio di droga, ma anche coinvolte in reati gravissimi come rapina a mano armata, tentata estorsione, incendio doloso e lesioni personali aggravate dalla deformazione dell’aspetto, tutti aggravati dal metodo mafioso.

Imponente lo spiegamento di forze messo in campo: oltre 120 carabinieri sono stati impiegati nell’operazione, con il supporto delle unità specializzate dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia”, del Nucleo Cinofili di Modugno (BA), dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” e del 6° Nucleo Elicotteri di Bari Palese.

