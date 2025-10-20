Un giovane è morto e due sono rimasti feriti investiti da un treno nel Novarese. L'incidente è avvenuto intorno alle 18 alla stazione di Trecate, dove i tre - secondo una prima ricostruzione – avrebbero attraversato i binari dopo essere scesi da un treno. A investirli è stato un convoglio in arrivo al binario vicino, diretto a Milano. La circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Torino è stata sospesa per permettere gli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria.

I tre coinvolti nell'incidente sarebbero giovani sui vent'anni di nazionalità straniera, ma nessuno è ancora stato identificato. Uno dei due feriti infatti è sotto shock e non riesce a parlare, l'altro è in condizioni cliniche. La polizia sta cercando di identificarli ma al momento non ha trovato i loro documenti, che potrebbero mancare o essersi persi nell'impatto con il convoglio. E non si trovano testimoni dell'accaduto: gli altri passeggeri scesi nella stazione al momento dell'incidente si trovavano già nel sottopassaggio.

La stazione di Trecate, cittadina di poco più di ventimila abitanti e la seconda più popolosa della provincia dopo Novara, ha infatti due soli binari e un sottopasso. Secondo le prime ipotesi degli inquirenti, presenti sul luogo dell'incidente insieme ai carabinieri, il giovane morto sarebbe stato colpito in pieno dal treno e il ferito più grave solo di striscio. Il terzo ferito, quello sotto shock, invece non sarebbe stato investito. Accorso a soccorrere gli altri due, sarebbe stato colpito da un oggetto come una pietra o un pezzo di ferro, forse schizzati dai binari a causa dello spostamento d'aria.

