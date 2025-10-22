Una donna di 55 anni è stata colpita al volto stamani con una coltellata in via Grassini, alla periferia nord di Milano. La donna è stata portata in ospedale al Niguarda, in codice rosso, in condizioni gravi con lesioni da taglio anche alle gambe ed alle braccia. La prognosi è riservata.

Le indagini sono affidate agli agenti della Polizia locale che sono sulle tracce dell'aggressore. Gli agenti in particolare stanno cercando l’ex marito.

La donna è stata trovata per strada, accanto all'androne di un'abitazione, e gli agenti della Polizia locale stanno ricostruendo se l'aggressione sia accaduta lì o altrove sentendo testimoni e acquisendo le immagini delle telecamere della zona.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata