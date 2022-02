Altre scoperte nella villetta di Barbara Paselli, la 40enne arrestata per tentata estorsione nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Luigi Criscuolo, 60enne noto come “Gigi Bici”. Dopo la valigetta contenente gli attrezzi da lavoro dell’uomo, nella casa di Calignano – frazione di Cura Carpignano, nel Pavese – è stato rinvenuto un sacchetto con all’interno una ventina di proiettili di piccolo calibro sui quali ora la Scientifica dovrà effettuare gli approfondimenti per capire se siano compatibili con la pistola che ha ucciso il 60enne la mattina dell’8 novembre, giorno in cui era scomparso.

Il materiale è stato sequestrato nel corso della perquisizione del 20 gennaio, giorno dell’arresto di Pasetti.

Il cadavere di Gigi Bici è stato trovato davanti alla villa nel pomeriggio del 20 dicembre.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata