Maxi furto a Roma Nord, ieri sera intorno alle 21 nella zona di via Cortina d'Ampezzo. I ladri sono entrati nella casa dell'avvocato Filippo de Jorio, ex esponente della Democrazia Cristiana, e hanno rubato gioielli del valore di 400mila euro che erano nascosti in casa. Sulla vicenda indaga la polizia. L'avvocato novantaduenne non era in casa al momento del colpo. 

(Unioneonline)

