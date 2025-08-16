via Cortina d’Ampezzo
16 agosto 2025 alle 14:58
Roma, maxi furto da 400mila euro a casa dell’ex DC Filippo de JorioL'avvocato, 92 anni, non era in casa
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Maxi furto a Roma Nord, ieri sera intorno alle 21 nella zona di via Cortina d'Ampezzo. I ladri sono entrati nella casa dell'avvocato Filippo de Jorio, ex esponente della Democrazia Cristiana, e hanno rubato gioielli del valore di 400mila euro che erano nascosti in casa. Sulla vicenda indaga la polizia. L'avvocato novantaduenne non era in casa al momento del colpo.
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata