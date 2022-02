Nel giardino di Barbara Pasetti, la donna arrestata in quanto ritenuta coinvolta nell’omicidio di Luigi Criscuolo (il 60enne conosciuto come “Gigi Bici”), è stata ritrovata, sepolta, una pistola. L’arma, individuata grazie a un robot georadar, dovrà essere esaminata dalla Scientifica per capire se sia compatibile col frammento di proiettile recuperato nella zona della villetta di Calignano – frazione di Cura Carpignano, nel Pavese - il 20 gennaio scorso, quando sono scattate le manette.

Dagli elementi emersi dall’autopsia, Criscuolo è stato ucciso da un colpo di pistola alla tempia destra, esploso da un’arma di piccolo calibro.

Il 60enne era scomparso da casa la mattina di lunedì 8 novembre, lo stesso giorno nel quale (secondo l'autopsia) è stato ucciso, mentre il suo corpo senza vita è stato ritrovato il pomeriggio di lunedì 20 dicembre in un campo di Calignano davanti alla villa di Barbara Pasetti.

