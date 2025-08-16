Tragica sparatoria a Forio d'Ischia: tre morti e un ferito graveDue cadaveri sono stati trovati accanto all’ingresso di un albergo, sul posto i carabinieri
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Tre persone sono state uccise nella sparatoria verificatisi nel pomeriggio in un vicoletto in zona Cuotto, a Forio d'Ischia, nel Napoletano. Una quarta è ferita gravemente.
Secondo le prime notizie, ci sarebbero motivi passionali alla base di quanto accaduto.
Due cadaveri sono stati trovati sulla strada accanto all'ingresso di un albergo, il terzo in una zona più giù.
Sul posto ci sono i carabinieri, cui sono affidate le indagini, Polizia di Stato, Vigili urbani, volontari.
La zona risulta completamente bloccata e inaccessibile.
(Unioneonline/v.l.)