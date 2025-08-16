Un giovane di vent'anni è stato arrestato la scorsa notte dai carabinieri dopo aver aggredito un'infermiera all'interno del Pronto Soccorso dell'Ospedale "Santa Scolastica" di Cassino.

Il ventenne ha accusato gli operatori sanitari di non rispettare l'ordine d'arrivo dei pazienti, senza tener conto del fatto che l'accesso viene stabilito sulla base della gravità delle patologie.

tutto è successo durante un momento di forte pressione per il pronto soccorso, impegnato nella gestione di più emergenze contemporaneamente.

Secondo una prima ricostruzione il giovane, in evidente stato di agitazione, avrebbe prima inveito contro il personale, poi avrebbe colpito l'infermiera che ha provato a calmarlo.

La professionista ha riportato ferite non gravi ma è stata sottoposta a controlli medici. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Radiomobile che ha proceduto all'arresto con le accuse di violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. È stato disposto il rito direttissimo.

Sulla vicenda è intervenuto il segretario generale della Cisl Funzione Pubblica, Antonio Cuozzo, che ha espresso «profonda preoccupazione per il ripetersi di episodi di violenza ai danni del personale sanitario" e sollecitando "un intervento immediato e concreto da parte delle istituzioni».

(Unioneonline)

