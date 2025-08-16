Cosenza, investito da un'auto: muore un’ottantenneAlla guida un giovane di 30 anni che si è fermato per i soccorsi
Un uomo di 80 anni è morto questa mattina a Coreca, frazione del comune di Amantea (Cosenza) dopo essere stato investito da un'automobile guidata da un giovane di 30 anni lungo la Statale 18 Tirrena inferiore. L'automobilista si è fermato per prestare soccorso dopo l'investimento, avvenuto nelle vicinanze dell'abitazione della vittima. Nonostante l'intervento del 118, per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Paola che hanno avviato gli accertamenti, tutt'ora, in corso, per stabilire la dinamica dell'investimento.
(Unioneonline)