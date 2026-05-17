È nato in provincia di Bergamo 31 anni fa, ma abita a Ravarino, nel Modenese, Salim el Koudri, l'uomo di origini marocchine che, alla guida di una Citroen C3, è piombato sul marciapiede falciando otto persone in centro a Modena.

Su di lui, sul suo passato, sono in corso le indagini per provare ad inquadrare i motivi del suo gesto e per dare contorni più definiti a una vicenda che sembra non avere un perché.

Salim el Koudri non era noto alle forze dell'ordine: il suo casellario giudiziario non ha segnalazioni. Si è anche laureato in Economia e attualmente, a quanto si apprende dalle prime informazioni raccolte, stava cercando lavoro. Sarebbe però stato in cura per problemi psichiatrici: anche su questo tema, però, gli inquirenti, con il supporto dei servizi territoriali dell'Azienda Usl di Modena, stanno cercando di ricostruirne la storia clinica.

Un italiano di seconda generazione, ma da quello che emerge dai primi riscontri dell'interrogatorio in corso in Questura e dalla perquisizione che è stata disposta nella sua abitazione di Ravarino, un piccolo centro che si trova una quindicina di chilometri a nord-est del capoluogo, non emergerebbero elementi che possano far pensare a una radicalizzazione religiosa o a legami con formazioni eversive. I segnali che emergerebbero sono invece quelli di una forte instabilità mentale.

Resta da capire, ed è quello che gli investigatori cercheranno di appurare nelle prossime ore, se possano esserci stati episodi o situazioni che, in qualche modo, possano averlo spinto, a mettersi al volante di una macchina, ad entrare in una via dello shopping a folle velocità, rischiando di commettere una strage.

(Unioneonline)

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