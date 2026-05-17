È accusato di strage e lesioni, ma non non di reati di terrorismo, l'uomo che ha seminato il terrore ieri a Modena lanciando la propria auto a folle velocità contro i passanti in un tranquillo pomeriggio di shopping nel centro cittadino.

Otto i feriti, quattro sono in gravi condizioni. A due sono state amputate le gambe.

L'aggressore è Salim El Koudri, 31 anni, di origini straniere ma nato a Bergamo. Laureato in Economia ma disoccupato, era in cura per problemi psichiatrici.

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Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiamato il sindaco di Modena ringraziando «i cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole».

«Il responsabile deve rispondere fino in fondo delle sue azioni», le parole della p r emier Giorgia Meloni. Il vicepremier Matteo Salvini ha invece definito El Koudri un «criminale di seconda generazione» e ribadito come la Lega chieda ora una «stretta sui permessi di soggiorno e più espulsioni».

«Un episodio di violenza inaudita», il commento della leader del Pd Elly Schlein.

(Unioneonline)

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