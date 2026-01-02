Inizierà in primavera, davanti al tribunale di Roma, il processo a carico di Lory Del Santo, accusata di diffamazione aggravata per le dichiarazioni rilasciate nel corso di interviste tv fatte nel 2024 - “La volta buona” su Rai Uno e una puntata delle Iene - in cui accusava di molestie il regista Sergio Leone, morto nel 1989.

Del Santo - secondo quanto scrive oggi Repubblica - ha citato un presunto episodio di avances avvenuto all'inizio degli anni '80 durante la lavorazione del film "C'era una volta in America".

Parole che hanno scatenato la reazione di una delle figlie del grande regista, Francesca Leone, che assistita dall'avvocato Giuseppe Bellomo ha depositato una querela negli uffici di Piazzale Clodio. I pm di Roma hanno concluso le indagini e il processo scatterà nella prossima primavera.

Nel procedimento è coinvolta anche la conduttrice Caterina Balivo per una battuta sullo “schiaffo” che Del Santo avrebbe dovuto dare al regista e altri commenti ritenuti non neutrali rispetto alla versione dell’ex soubrette.

