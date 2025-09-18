Volontari di Protezione civile: dalla Regione 2,7 milioni di euroLa Giunta Todde ha dato il via libera agli stanziamenti destinati alle associazioni
La Giunta regionale, su proposta dell’assessora alla Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi, ha approvato i criteri che regolano l’accesso ai contributi destinati alle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Sardegna per l’annualità 2025.
Le risorse stanziate con la legge regionale di stabilità e bilancio 2025–2027, integrate con quelle messe a disposizione in sede di assestamento, ammontano complessivamente a 2 milioni e 700 mila euro: 2.350.000 euro per l’acquisto di mezzi, materiali, attrezzature ed equipaggiamenti, e 350 mila euro per le spese di manutenzione e per i rimborsi assicurativi dei volontari e dei mezzi. Un impegno finanziario che rafforza la capacità operativa delle associazioni e assicura continuità a un presidio fondamentale per la sicurezza del territorio.
«Il volontariato di protezione civile - sottolinea l’assessora Laconi - rappresenta una risorsa insostituibile, fatta di impegno, competenze e solidarietà. Diamo strumenti concreti alle associazioni, rafforzando la loro capacità di operare e riconoscendo con chiarezza il valore del loro ruolo. I criteri approvati garantiscono pari opportunità e regole certe, affinché ogni contributo si traduca in maggiore sicurezza per le comunità».
(Unioneonline)