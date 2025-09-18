La Giunta regionale, su proposta dell’assessora alla Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi, ha approvato i criteri che regolano l’accesso ai contributi destinati alle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Sardegna per l’annualità 2025.

Le risorse stanziate con la legge regionale di stabilità e bilancio 2025–2027, integrate con quelle messe a disposizione in sede di assestamento, ammontano complessivamente a 2 milioni e 700 mila euro: 2.350.000 euro per l’acquisto di mezzi, materiali, attrezzature ed equipaggiamenti, e 350 mila euro per le spese di manutenzione e per i rimborsi assicurativi dei volontari e dei mezzi. Un impegno finanziario che rafforza la capacità operativa delle associazioni e assicura continuità a un presidio fondamentale per la sicurezza del territorio.

«Il volontariato di protezione civile - sottolinea l’assessora Laconi - rappresenta una risorsa insostituibile, fatta di impegno, competenze e solidarietà. Diamo strumenti concreti alle associazioni, rafforzando la loro capacità di operare e riconoscendo con chiarezza il valore del loro ruolo. I criteri approvati garantiscono pari opportunità e regole certe, affinché ogni contributo si traduca in maggiore sicurezza per le comunità».

