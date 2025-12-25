Ha compiuto 101 anni alla vigilia di Natale. Narbolia ha festeggiato Reparata Meloni, ultracentenaria vigorosa che continua ad essere custode di tante memorie della sua comunità. In mattinata la visita del sindaco Gian Giuseppe Vargiu, che le ha “affidato” la fascia tricolore, e del parroco Antonello Angioni per i saluti e gli auguri con foto di rito.

Poi, un susseguirsi di telefonate e incontri con familiari e compaesani. È stata una giornata intensa per la festeggiata che vive insieme alle sorelle Francesca e Maria. Nella sua vita c’è stato tanto spazio per il ricamo (è considerata una delle più abili ricamatrici in Sardegna). Insieme alle sorelle si è anche dedicata a un’attività di impresa nel settore della maglieria. Il segreto della longevità? La narboliese Reparata Meloni si è costruita molti anticorpi con il lavoro e l’impegno.

Ora, con ottimismo, mostrato con tanti sorrisi, ha superato la barriera dei 100 anni.

