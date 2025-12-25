«Istituito nel 2013, il premio La Spiga d'oro, che viene consegnato nell' ultima tappa della rassegna del gusto e delle tradizioni Saboris Antigus, vuole essere un riconoscimento alle persone del territorio che danno lustro alle nostre comunità o alle figure, ai vari livelli, che mostrano attenzione o lavorano per la crescita della nostra zona».

Con queste parole il sindaco di Mandas Umberto Oppus ha presentato la cerimonia di consegna del premio assegnato quest’anno dal consorzio “I Sentieri del grano” dal prefetto di Cagliari Giuseppe Castaldo che «durante il suo mandato è stato un costante punto di riferimento per il territorio e per le istanze giunte dai nostri Comuni».

La decisione è stata presa all’unanimità dai sindaci del consorzio, su proposta del sindaco di Gergei Rossano Zedda. Il premio è stato consegnato, in occasione della tappa di Mandas di Saboris Antigus (la manifestazione itinerante che si tiene nei paesi dei Sentieri del Grano) dalla vice capo redattrice del Tg1 Anna Scafuri e dalla sindaca di Guasila e consigliera regionale Paola Casula. Il primo vincitore del premio, dodici anni fa, è stato il fantino Giovanni Atzeni, il mitico Tittia, all’epoca fresco vincitore di una doppietta al Palio di Siena.

