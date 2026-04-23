Conto alla rovescia per il decollo del volo New York Olbia, la Sardegna scorre sui tre ledwall di Times Square. Ad annunciarlo, l'assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu, che, sui social, ha pubblicato foto e video che testimoniano la promozione dell'Isola negli Usa.

«Giornata di importanti incontri ufficiali oggi a New York, fra la delegazione composta dai rappresentanti dell’assessorato, degli imprenditori turistici e dei tre aeroporti: in mattinata, abbiamo incontrato il direttore generale della Camera di Commercio USA in Italia, Simone Crolla, mentre nel pomeriggio siamo stati ricevuti dal console generale italiano a New York, Giuseppe Pastorelli, e dalla responsabile dell’ENIT per il mercato del Nord America, Caterina Orlando», ha scritto Cuccureddu. Il collegamento tra il Costa Smeralda e il JFK parte il 21 maggio, con quattro frequenze settimanali, fino al 23 ottobre.

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