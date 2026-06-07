Una serata dedicata alla memoria, alla letteratura e al valore del racconto come strumento per custodire il passato. Al Museo archeologico Domu Nosta (Madn) di Senorbì si è tenuto l’incontro con la scrittrice Silvana Mulas, protagonista di un intenso momento di riflessione e condivisione.

Attraverso i suoi romanzi “La Frana” e “Oltre il Fiume”, pubblicati dalla casa editrice Katartica e ispirati alla tragica alluvione che nel 1951 devastò la Valle del Pardu, in Ogliastra, l’autrice ha accompagnato il pubblico in un viaggio tra ricordi, testimonianze e vicende umane. Storie personali che si intrecciano con quelle di un’intera comunità, mantenendo vivo il dialogo tra passato e presente.

L’incontro ha offerto l’occasione per riflettere sull’importanza della memoria collettiva e sulla necessità di tramandare esperienze che hanno segnato profondamente il territorio. Silvana Mulas, nel suo dialogo con la direttrice del Museo Elisabetta Frau, ha ricordato come eventi improvvisi e devastanti possano colpire qualsiasi comunità, trasformandosi nel tempo in insegnamenti condivisi e patrimonio di conoscenza per le nuove generazioni.

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