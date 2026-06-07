Cerimonia per il decennale della Dedicazione della chiesa dello Spirito Santo a Porto Torres, un momento di profonda gratitudine per la comunità di fedeli, di memoria e rinnovato impegno. L'evento è in programma venerdì 19 giugno alle 19, quando si terrà la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Vicario Generale, monsignor Antonio Tamponi, momento centrale delle iniziative. Nei giorni precedenti e successivi, la parrocchia vivrà altre occasioni di preghiera, incontro e festa, pensate per coinvolgere tutte le età e valorizzare il cammino compiuto. La parrocchia dello Spirito Santo nasce agli inizi degli anni settanta, per rispondere alle esigenze pastorali di un quartiere in continua espansione, segnato dalla presenza di numerose famiglie e da una realtà sociale dinamica.

Fin dagli inizi, la comunità si è radunata in spazi provvisori, segno di una fede semplice ma salda, capace di fare unità anche nella precarietà. Determinante in questo lungo cammino è stata l’opera pastorale di monsignor Salvatore Ruiu, parroco fondatore, che per oltre cinquant’anni ha guidato la comunità con dedizione e profondo spirito evangelico. La sua presenza costante ha segnato intere generazioni: sacerdote vicino alla gente, capace di ascolto e di accompagnamento, ha saputo costruire non solo strutture, ma soprattutto senso di appartenenza e identità comunitaria. Il suo instancabile impegno ha gettato le basi per la crescita della parrocchia e ha reso possibile il sogno della nuova chiesa, sostenendo e incoraggiando i fedeli anche nei momenti di difficoltà. Il percorso verso la costruzione della chiesa parrocchiale è stato lungo e impegnativo. Accanto alla guida dei parroci e, in particolare, alla figura carismatica di monsignor Ruiu, si è distinto il contributo generoso di tanti parrocchiani: uomini e donne, famiglie, giovani e anziani che hanno offerto tempo, energie e risorse economiche. La realizzazione dell’edificio è stata possibile grazie a una forte sinergia tra comunità, diocesi, istituzioni e Conferenza Episcopale Italiana.

Un ruolo fondamentale nella progettazione è stato svolto dagli architetti Simonetti e Ticca, che hanno tradotto in forma concreta l’idea pastorale e spirituale di monsignor Pietro Angelo Muroni, promotore e ispiratore del progetto. Il risultato è uno spazio liturgico essenziale e accogliente, capace di favorire la partecipazione attiva dei fedeli e di esprimere visivamente il senso di comunione. Negli oltre cinquant’anni è cresciuta la comunità, animata da un ricco tessuto di gruppi parrocchiali che rappresentano il cuore della vita pastorale. L’Agesci ha svolto e continua a svolgere un ruolo fondamentale nella formazione dei più giovani, educandoli ai valori della responsabilità, del servizio e della vita comunitaria. L’Azione Cattolica ha accompagnato bambini, ragazzi, giovani e adulti in percorsi di crescita cristiana e impegno ecclesiale.

La Caritas parrocchiale è segno concreto della carità evangelica. Il gruppo liturgico cura con attenzione la qualità delle celebrazioni, rendendole partecipate e vive, mentre il gruppo catechisti porta avanti con passione il delicato compito dell’educazione alla fede delle nuove generazioni. Una particolare attenzione è sempre stata riservata al mondo dei più piccoli e dei giovani. Attività di oratorio, momenti formativi, esperienze di gruppo e occasioni di festa hanno reso la parrocchia un luogo accogliente e capace di parlare al cuore delle nuove generazioni. Il decennale si configura come un momento privilegiato per fare memoria e rilanciare il cammino. Sono previste diverse iniziative, promosse dai parroci don Andrea Stara e don Boniface Da, organizzate dai gruppi parrocchiali e dai collaboratori laici, che in questi anni hanno condiviso responsabilità e impegno nella vita della comunità.



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