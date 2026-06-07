Muravera
07 giugno 2026 alle 17:01aggiornato il 07 giugno 2026 alle 17:04
Si accascia e muore in spiaggia: il dramma a Costa ReiPer un cinquantaseienne era anche decollato l’elisoccorso: tutto inutile
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Dramma nel pomeriggio a Costa Rei.
Un uomo di 56 anni è morto nella spiaggia di Monte Nai, in territorio di Muravera. Secondo una prima ricostruzione avrebbe avuto un malore.
Inutili i tentativi di rianimazione del personale del 118, intervenuto anche con l’elisoccorso e che, alla fine, ha dovuto constatare il decesso.
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