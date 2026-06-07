Dramma nel pomeriggio a Costa Rei.

Un uomo di 56 anni è morto nella spiaggia di Monte Nai, in territorio di Muravera. Secondo una prima ricostruzione avrebbe avuto un malore.

Inutili i tentativi di rianimazione del personale del 118, intervenuto anche con l’elisoccorso e che, alla fine, ha dovuto constatare il decesso.

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