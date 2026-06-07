Sarà inaugurata sabato 13 giugno alle 18, negli spazi del Museo archeologico Domu Nosta (MADN) di Senorbì, la mostra "Arbores – Fogli di bosco", personale dell’artista ogliastrina Anna Maria Congiu, conosciuta nel panorama artistico come Annacò. Formatasi tra l’Istituto d’Arte di Nuoro e l’Accademia di Belle Arti di Sassari, dove ha approfondito e successivamente insegnato la tecnica incisoria, l’artista porta avanti da anni una ricerca che intreccia disegno, pittura e grafica d’arte. «Al centro del suo lavoro - dice la direttrice del Museo, Elisabetta Frau - vi è il mondo degli alberi, interpretati come simboli di vita, memoria e resilienza».

La mostra propone un percorso di forte intensità evocativa, nel quale tronchi, cortecce e rami diventano protagonisti di una riflessione sul rapporto tra uomo e natura. Le opere raccontano un ambiente segnato dall’intervento umano, ma ancora capace di custodire energie vitali, storie e possibilità di rinascita. L’allestimento, curato da Marcella Serreli, guida il visitatore lungo un ideale sentiero nel bosco, trasformando l’esperienza espositiva in un invito a interrogarsi sui temi della tutela ambientale, della responsabilità collettiva e della cura del paesaggio. «"Arbores" si presenta così come una mostra di grande forza poetica e civile, dove il rigore del segno artistico si unisce a una profonda sensibilità nei confronti del mondo naturale e delle sue fragilità», conclude Frau.

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