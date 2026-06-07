“Piccole mani, grandi idee”. È il titolo della mostra in programma a Donori dal 18 al 20 giugno organizzata dalla scuola dell’infanzia.

In esposizione le opere realizzate da 34 bambini dai 3 ai 5 anni con la supervisione delle maestre. I piccoli scolari sono diventati artisti, scienziati e custodi del pianeta. Con le loro “piccole mani” hanno trasformato materiali di recupero in opere d’arte, hanno scoperto e imparato che anche un piccolo gesto può essere importante per la salvaguardia dell’ambiente.

Un’iniziativa che coniuga attività didattica e impegno per la tutela degli ecosistemi naturali. Attraverso il gioco si impara a rispettare la natura, a utilizzare materiali di riciclo e dargli nuova vita attraverso la creatività.

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