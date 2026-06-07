Incivili ancora in azione nel centro di Quartu.

Non bastavano le buste di indifferenziata lasciate tutti i giorni ai piedi dei cestini per i rifiuti. Adesso qualcuno ha ben pensato di gettare via in strada addirittura due bombole di ossigeno. È successo sotto i contenitori a tre bracci per la raccolta di vetro, carta e plastica in via Marconi proprio all’incrocio con via Turati.

Alcuni passanti hanno allertato il Comando della Polizia locale dal momento che si tratta di rifiuti pericolosi, e le due bombole sono state poi ritirate.

È l’ennesimo gesto incivile in città dove nonostante i controlli incrociati di Polizia locale e ispettori ambientali, i maleducati continuano a fare terra bruciata abbandonando buste e ingombranti tra strade e marciapiedi. Proprio nei giorni scorsi grazie all’ausilio di telecamere e fototrappole, sono stati beccate, multate e denunciate alcune persone che abbandonavano la spazzatura in via Is Arenas.

Tra le zone più critiche c’è quella tra via Bonaria e via Rosas dove gli abbandoni, anche di ingombranti sono all’ordine del giorno. Continuano i controlli anche sul rispetto della raccolta differenziata. In cinque mesi sono state 30 le multe a chi abbandonava rifiuti dove non consentito e anche a chi non ha rispettato le regole della differenziata. A queste si aggiungono anche tre notizie di reato. Per quanto riguarda i la raccolta differenziata la zona più fragile resta quella delle palazzine di Pitz’e Serra, dove ogni giorno decine di buste vengono contrassegnate con i bollini di rifiuti non conformi. Ma anche il numero delle buste bollinate, a seguito proprio dei controlli, è diminuito passando dalle 600 buste al giorno a circa un centinaio.

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