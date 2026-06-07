Dagli annunci al silenzio. Sul nuovo stadio del Cagliari «tutto sembra misteriosamente rallentato». A dirlo è il consigliere comunale d’opposizione (Civica 2024) Giuseppe Farris che fa il punto sugli sviluppi del progetto negli ultimi tre mesi.

«Dal primo aprile ci avevate detto che era tutto a posto. Imminente. Adesso, improvvisamente silenzio, prudenza e approfondimenti. Il 3 giugno – afferma Farris -, il sindaco, a margine del conferimento della cittadinanza onoraria all'immenso Claudio Ranieri, parla di "approfondimenti in corso". Il 5 giugno, il presidente Giulini al panel del festival della serie A, da Parma, usa toni prudenti e racconta un percorso ancora complesso sotto il profilo economico - finanziario. Nel frattempo, tutto sembra misteriosamente rallentato».

«Perché – chiede - se fino a ieri sembrava tutto pronto, oggi improvvisamente servono verifiche, approfondimenti e prudenza? Perché si spendono circa 230.000 euro in consulenze? Voglio dirlo con chiarezza: Cagliari merita uno stadio nuovo. Ma merita anche trasparenza. Perché quando si parla di una scelta che segnerà la città per decenni, i cittadini hanno diritto di capire bene condizioni, numeri e convenienza dell'operazione. A volte, quando un progetto sparisce improvvisamente dai radar, una domanda viene spontanea: era stato raccontato troppo in fretta».

(Unioneonline/A.D)

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