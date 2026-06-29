«Restrizioni del controllo del traffico aereo, che hanno portato l’equipaggio a raggiungere i limiti di ore operative previsti dalle normative di sicurezza». È questa la motivazione che ha portato alla cancellazione del volo easyJet Eju1841 da Bordeaux a Cagliari venerdì scorso, che avrebbe dovuto riportare all'aeroporto di Elmas 200 sardi.

Il volo sarebbe dovuto partire alle 19.10 dalla Francia e atterrare a Cagliari alle 21. All'arrivo al gate dell’aeroporto di Bordeaux, attorno alle 17, i passeggeri hanno visto nel tabellone la segnalazione del ritardo e pochi minuti prima dell'orario previsto per il decollo è arrivata la notizia della cancellazione. Si sono così dovuti organizzare autonomamente, peraltro fra numerosi disagi visto che molti erano anziani, bambini o fragili.

«Sebbene si sia trattato di una circostanza al di fuori del nostro controllo, ci scusiamo per il disagio arrecato», la risposta di easyJet, che anticipa inoltre come procederà con il rimborso per chi ha sostenuto spese extra. «La sicurezza e il benessere dei nostri clienti e del nostro equipaggio rappresentano la massima priorità».

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