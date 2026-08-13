Ombrelloni e lettini pronti per essere posizionati ad una distanza ideale in un’area demaniale marittima abusiva. È successo ad Alghero, dove i militari della Guardia costiera hanno accertato l’occupazione non autorizzata di un’area presso la spiaggia di Maria Pia, una zona con superficie superiore ai 100 metri quadrati, dove all’interno erano stati collocati abusivamente lettini e ombrelloni, sottraendo di fatto lo spazio al pubblico uso.

I militari dell’Ufficio circondariale marittimo di Alghero, una volta effettuati gli accertamenti hanno proceduto al sequestro dei beni e al ripristino dello stato dei luoghi, con conseguente restituzione dell’area alla libera fruizione dei bagnanti e della collettività.

L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di vigilanza predisposto dalla Guardia Costiera lungo il litorale algherese nel periodo di maggiore afflusso turistico, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme che disciplinano l’utilizzo delle spiagge e impedire che spazi destinati alla libera fruizione vengano sottratti alla collettività mediante installazioni o attrezzature non autorizzate.

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