Il Comune di Stintino avvia una nuova tappa verso una mobilità più sostenibile, sicura e a misura di persona. Con l’obiettivo di tutelare i pedoni e migliorare la qualità della vita nelle strade, l’Amministrazione Comunale introduce due importanti novità viarie, a partire dalla istituzione della Zona 30 nel centro storico, nel borgo antico, tra via Lepanto e Lungomare Cristoforo Colombo, con la velocità massima consentita che diventa di 30 km/h.

Le strade strette e i marciapiedi caratteristici del centro storico tornano a essere uno spazio di convivenza pacifica, dove muoversi a piedi in totale serenità e sicurezza. Inoltre per ridurre la congestione e i punti di rischio (zona Pozzo San Nicola), in via Galileo Galilei viene istituito il senso unico di marcia da via Rena Maiore verso la provinciale 57 con sosta consentita solo sul lato destro, stop e precedenza all'immissione sulla provinciale 57 e nuovo attraversamento pedonale dedicato.

Piccoli cambiamenti di abitudine generano un grande impatto: meno congestione, meno emissioni e una percezione di sicurezza molto più alta per bambini, anziani, residenti e turisti. I provvedimenti entreranno in vigore con l'installazione della nuova segnaletica.

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