Incidente mortale a Trinità d’Agultu: disposta l’autopsia sul corpo di Andreana DemuroSi dovrà poi attendere la restituzione della salma alla famiglia per programmare la data dei funerali
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
È stata disposta l’autopsia sul corpo di Andreana Demuro, la donna di 58 anni deceduta sulla provinciale 90, a seguito di uno scontro frontale mentre procedeva in direzione Trinità d’Agultu, dove risiedeva.
La tragedia è avvenuta mercoledì mattina, intorno alle 8.30, mentre la donna viaggiava a bordo della Renault Clio. L’impatto devastante lungo la provinciale 90, in località Lu Falzaggiu, al chilometro 35, quando il conducente di un suv Mazda, un 58enne di Cagliari, ha invaso la corsia costringendo la donna a deviare senza però riuscire ad evitare il frontale.
La donna di Trinità è morta sul colpo. Il suo corpo è stato trasferito all’istituto di medicina legale di Sassari per essere sottoposto all’esame autoptico.
Si dovrà attendere l’esito dell’autopsia e la restituzione della salma alla famiglia, prima di programmare la data dei funerali.