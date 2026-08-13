Tredici nuove divise verdi che vanno ad incrementare la Compagnia barracellare del Comune di Alghero. Oggi i nuovi componenti hanno firmato l’atto di nomina davanti al Sindaco Raimondo Cacciotto per l’avvio dell’attività. Sette donne e sei uomini, in larga parte giovani, motivati, adeguatamente formati, andranno a collaborare nei settori più significativi che caratterizzano l’estate nella Riviera del Corallo, ovvero la salvaguardia ambientale, il controllo del territorio, dei litorali, con un occhio di riguardo sulla tutela del decoro urbano e dell’igiene pubblica, con un’attenzione particolare agli animali d’affezione e il controllo nei parchi pubblici e nelle aree verdi cittadine.

«Ringrazio i nuovi barracelli per aver scelto di affrontare questa nuova esperienza con entusiasmo e con un forte senso di responsabilità – ha detto loro il Sindaco Raimondo Cacciotto oggi a Porta Terra – . L’incremento delle unità avviene in un periodo caldo, non solo dal punto di vista delle temperature ma per il forte impatto che il territorio sta avvertendo in questo scorcio di stagione turistica, in cui serve presenza, competenza e collaborazione alla tutela de patrimonio ambientale».

Il corpo dei barracelli arriva così ad avere in organico complessive 38 unità, efficacemente professionalizzate e con un tasso di entusiasmo che non potrà che giovare al raggiungimento degli obbiettivi prefissati con l’Amministrazione e in collaborazione con la Polizia Locale. All’incontro di oggi hanno presenziato il vicesindaco Francesco Marinaro, l’assessore all’Ambiente Raniero Selva, il presidente del Consiglio Comunale Mimmo Pirisi, il presidente della Commissione Ambiente Christian Mulas, il comandante della Polizia Locale Salvatore Masala, il comandante dei Barracelli Riccardo Paddeu, la segretaria comunale Debora Fonnesu.

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