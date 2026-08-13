Paura verso le 19 lungo la Strada Statale 130, nel territorio comunale di Assemini, teatro di un incidente stradale che ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione.

​Il sinistro si è verificato in direzione Iglesias, sulla sinistra del semaforo di Via Piave. Per cause in corso di accertamento, un veicolo è rimasto coinvolto in un impatto che ha costretto le autorità a bloccare temporaneamente la carreggiata.

Il ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale.

​Sul posto sono presenti il personale di Anas e gli agenti della Polizia locale di Assemini per la gestione della viabilità e i rilievi del caso. Gli operatori hanno rimosso il veicolo e subito dopo la circolazione è stata ripristinata.

​Tante le ripercussioni sul traffico: la statale è rimasta bloccata e la circolazione è andata rapidamente in tilt. Per limitare i disagi, il flusso dei veicoli è stato deviato all'interno di Assemini — indirizzandolo verso Via Piave — oppure verso la zona industriale della SS 130 sulla destra, in direzione dei vivai e della serra fiorita, con lunghe code.



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