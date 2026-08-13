Incidente sulla Statale 130 ad Assemini, un ferito e traffico in tilt: lunghe code verso IglesiasIl sinistro si è verificato sulla sinistra del semaforo di Via Piave. Carreggiata temporaneamente bloccata, poi la circolazione è stata ripristinata
Paura verso le 19 lungo la Strada Statale 130, nel territorio comunale di Assemini, teatro di un incidente stradale che ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione.
Il sinistro si è verificato in direzione Iglesias, sulla sinistra del semaforo di Via Piave. Per cause in corso di accertamento, un veicolo è rimasto coinvolto in un impatto che ha costretto le autorità a bloccare temporaneamente la carreggiata.
Il ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale.
Sul posto sono presenti il personale di Anas e gli agenti della Polizia locale di Assemini per la gestione della viabilità e i rilievi del caso. Gli operatori hanno rimosso il veicolo e subito dopo la circolazione è stata ripristinata.
Tante le ripercussioni sul traffico: la statale è rimasta bloccata e la circolazione è andata rapidamente in tilt. Per limitare i disagi, il flusso dei veicoli è stato deviato all'interno di Assemini — indirizzandolo verso Via Piave — oppure verso la zona industriale della SS 130 sulla destra, in direzione dei vivai e della serra fiorita, con lunghe code.