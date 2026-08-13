l’evento
13 agosto 2026 alle 22:02
Selargius festeggia la Vergine Assunta: messe e processioniParteciperà la banda musicale cittadina
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Sono in corso a Selargius i festeggiamenti in onore della Vergine Assunta. Per domani alle 19 è in programma la celebrazione di una messa solenne officiata da monsignor Salvatore Ruggiu.
Seguirà la processione col simulacro della Vergine dormiente che sarà portata a spalle fra le vie del paese. Parteciperà la banda musicale cittadina. Il 15 messe nella mattinata e in serata, alle 19.
La festa dell’Assunta è una delle più attese a Selargius e nella zona.
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