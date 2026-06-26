Un gruppo di circa 200 sardi è bloccato all’aeroporto di Bordeaux, in Francia, dopo che il volo easyJet EC 01841 per Cagliari è stato cancellato. Al momento non è ancora stata data una soluzione su come poter rientrare in Sardegna, con fortissimi disagi per i passeggeri che si erano regolarmente presentati al gate.

Inizialmente, il volo era annunciato come in ritardo. Poi, però, un messaggio dall’altoparlante – in francese e in inglese – ha comunicato la cancellazione. I passeggeri non sanno ancora quando potranno essere riprotetti su un altro volo e, soprattutto, se dovranno passare la notte ancora in Francia.

La partenza era originariamente prevista per le 19.10, con arrivo alle 21. La tratta Bordeaux-Cagliari era stata inaugurata solo pochi giorni fa, con il primo volo dallo scalo francese a quello di Elmas partito nella giornata di martedì.

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