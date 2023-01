Al via il vertice tra ministero dei Trasporti, Regione ed Enac fissato per avviare una procedura d’emergenza negoziata che consenta l’attivazione delle rotte agevolate anche sullo scalo di Alghero, partendo dalla base d'asta, con l'invito alle compagnie ad assicurare i collegamenti.

In occasione dell’apertura delle buste il 27 dicembre scorso, infatti, era emerso che nessun vettore aveva presentato offerte per garantire i voli agevolati su Roma e Milano da e per lo scalo catalano.

All’incontro in corso in videoconferenza partecipano l’assessore ai Trasporti Antonio Moro e il direttore generale Gabriella Massidda, i vertici di Enac e funzionari e tecnici del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ma non il ministro Matteo Salvini.

