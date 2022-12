Alghero chiede risposte sui voli in continuità territoriale e la politica sarda prova a mobilitarsi.

Salvatore Deidda, presidente della IX Commissione Trasporti della Camera, ha incontrato in mattinata Galeazzo Bignami, il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, assieme all’assessore regionale ai Trasporti, il sardista Antonio Moro.

L’esponente della Giunta Solinas, dopo l’incontro, ha riferito: «Abbiamo fissato un incontro tecnico per il 4 gennaio con ministero dei Trasporti, Enac e Regione che ci consentirà di garantire, con una procedura di emergenza, i collegamenti tra l’aeroporto di Alghero e gli scali di Roma e Milano», ha argomentato Moro. «Su questo punto l’attenzione del Governo è massima, così come è massimo il sostegno alla Regione per un modello sardo di continuità che sia corrispondente alle esigenze della Sardegna».

Il presidente della Commissione Deidda ha invece sottolineato: «Stiamo mettendo in campo tutto l’impegno possibile per supportare la Regione nel garantire al nord/ovest e all’aeroporto di Alghero un sistema di continuità territoriale e lo stiamo facendo con il supporto del Governo con il viceministro Bignami e l’Enac», dice l’esponente di Fratelli d’Italia. «Siamo convinti di trovare la soluzione rispettando i tempi. Inoltre, abbiamo anche parlato della possibilità di aprire nuove tratte con altri aeroporti italiani e sperimentare nuovi di sistemi di continuità territoriale. Un dialogo continuo che approfondiremo con tutti i commissari della Trasporti, tramite l’indagine conoscitiva sul trasporto aereo che partirà alla Camera dei Deputati a gennaio e un impegno alla luce del cambiamento dell’offerta del mercato aereo nazionale».

