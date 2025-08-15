Una tavolata da dieci persone, con tanto di bambini al seguito, per festeggiare un compleanno. Poi al momento di pagare scuse di ogni genere e la “fuga”da un’uscita secondaria.

Vigilia di Ferragosto amara per la Maddalena Ristorante Pizzeria di Capoterra.

«Ieri una tavolata da 10 della Cagliari profonda – raccontano in un post su Facebook – non ha pagato il conto, e sono rimasti loscamente nei paraggi quasi un'ora, di fronte al ristorante in attesa di chissà che, fino a dileguarsi all'arrivo dei Carabinieri della Stazione di via Nuoro, dopo mezzanotte e che ringraziamo».

Il gruppo aveva prenotato per celebrare un compleanno, spiega il titolare. E avevano anche insistito per festeggiare proprio lì. Poi dopo aver mangiato e bevuto «una quantità innumerevole di birre» si sono alzati ed è iniziata la «scenetta» in cassa, per giunta davanti ai bambini. Una scusa dopo l’altra per non pagare quanto dovuto e l’uscita di scena.

Non è la prima volta che accade: «Vengono da noi sapendo che non ci sono controlli».

«La notte – si legge ancora sui social - siamo un luogo di frontiera in questo Paese che presuntuosamente vuole essere Città (turistica) e non ha una pattuglia di Polizia Municipale da far girare o intervenire prontamente. Però i vigili oggi sono nel Viale dalle 8,30 ad elevare o tentare multe per cause al limite del buon senso».

Nei prossimi giorni la pizzeria sporgerà denuncia.

