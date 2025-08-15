Capoterra, festeggiano in dieci il compleanno e “fuggono” senza pagare: «Qui terra di nessuno»Vigilia di Ferragosto amara per la Maddalena Ristorante Pizzeria, l’ira del titolare: «Sono rimasti loscamente qui fuori quasi un’ora fino all’arrivo dei carabinieri»
Una tavolata da dieci persone, con tanto di bambini al seguito, per festeggiare un compleanno. Poi al momento di pagare scuse di ogni genere e la “fuga”da un’uscita secondaria.
Vigilia di Ferragosto amara per la Maddalena Ristorante Pizzeria di Capoterra.
«Ieri una tavolata da 10 della Cagliari profonda – raccontano in un post su Facebook – non ha pagato il conto, e sono rimasti loscamente nei paraggi quasi un'ora, di fronte al ristorante in attesa di chissà che, fino a dileguarsi all'arrivo dei Carabinieri della Stazione di via Nuoro, dopo mezzanotte e che ringraziamo».
Il gruppo aveva prenotato per celebrare un compleanno, spiega il titolare. E avevano anche insistito per festeggiare proprio lì. Poi dopo aver mangiato e bevuto «una quantità innumerevole di birre» si sono alzati ed è iniziata la «scenetta» in cassa, per giunta davanti ai bambini. Una scusa dopo l’altra per non pagare quanto dovuto e l’uscita di scena.
Non è la prima volta che accade: «Vengono da noi sapendo che non ci sono controlli».
«La notte – si legge ancora sui social - siamo un luogo di frontiera in questo Paese che presuntuosamente vuole essere Città (turistica) e non ha una pattuglia di Polizia Municipale da far girare o intervenire prontamente. Però i vigili oggi sono nel Viale dalle 8,30 ad elevare o tentare multe per cause al limite del buon senso».
Nei prossimi giorni la pizzeria sporgerà denuncia.
(Unioneonline/D)