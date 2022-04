Tornano sopra quota 2mila i nuovi casi di coronavirus in Sardegna nelle ultime 24 ore, 3 i decessi. I positivi al virus, come si legge nel bollettino odierno diramato dall’Unità di crisi della Regione, sono 2.692. Mentre i test processati in totale, tra molecolari e antigenici, sono stati 14.593.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 25 (uno in meno rispetto a ieri); quelli in area medica 342 (dato invariato).

30.192 sono i casi di isolamento domiciliare (-158).

Le vittime sono una donna di 78 anni e un uomo di 89, residenti rispettivamente nella provincia di Sassari e di Oristano, e una persona residente nella provincia di Nuoro.

(Unioneonline/s.s.)

