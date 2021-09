Raggiunge il 61,9 per cento il totale dei sardi che hanno completato il ciclo vaccinale, con un media italiana del 63,9 per cento. Al dato c’è da aggiungere un ulteriore 11,5 per cento che ha ricevuto solo una dosa (media italiana dell’8 per cento).

Sono i dati diffusi dalla Fondazione Gimbe secondo i quali la popolazione over 50 che non ha ricevuto alcuna dose di vaccino è pari a 13,3%, leggermente sopra la media del Paese che si attesta sul 12,2%.

Ad oggi nell’Isola, che conta di raggiungere l'immunità di gregge entro fine settembre, sono state somministrate 2.140.692 dosi, l'88,9% delle 2.415.316 consegnate dalla struttura commissariale. Secondo il report del Governo, la Sardegna è ormai ad un passo dal milione di immunizzati con doppia dose (già oggi è atteso il raggiungimento di questo traguardo): sono infatti 997.899 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, di cui 956.242 con doppia dose e 41.657 monodose.

Anche grazie all’effetto delle ultime iniziative Ats tra cui vari Open day e Open Night, sale il numero delle inoculazioni giornaliere che si porta vicino alle 9mila, nelle ultime 24 ore.

