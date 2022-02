La Sardegna si avvicina a quota 85% di residenti vaccinati.

Attualmente, secondo i dati del Governo, la percentuale è dell'82,5% della popolazione complessiva, cioè 1.319.237 con doppia dose su poco meno di 1,6 milioni.

La campagna avanza con circa mille prime dosi ogni 24 ore, mentre le booster arrivano a toccare il 61,6% della popolazione over 12 e le dosi pediatriche il 40,5%, ossia 33.970 prime dosi su una platea di 83.872 bambini dai 5 agli 11 anni (18.218 prime dosi, il 21,7%).

Nei giorni scorsi il governatore Solinas e l’assessore alla Sanità Mario Nieddu avevano sottolineato i “passi avanti” della campagna vaccinale regionale, invitando a “proseguire su questa strada”: "Il vaccino e le buone prassi anti-contagio –ha sottolineato Nieddu – restano le nostre armi più forti contro un virus che rappresenta ancora un rischio. In questa battaglia ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte e noi continueremo a mettere in campo ogni strumento a disposizione per vincere questa guerra".

