È attesa da tutta la comunità locusantesa e per essa in molti lavorano, la Festa Manna di Gaddura, che si prepara per un anno intero, con l'impegno del Comitato dei quarantaquattrenni (li Fidali quest’anno quelli della classe '81) che si avvicenda ogni anno per organizzare la raccolta fondi e la realizzazione degli eventi profani; La 797ª Festa Manna di Gaddura, tra gli altri eventi di intrattenimento e musicali veda la presenza proprio nella giornata clou della festa, l’8 settembre memoria di Maria Bambina, il concerto del cantautore e rapper italiano, Mr Rain. Il Comitato è aiutato nell’organizzazione e per i contributi da enti locali civili e religiosi, e da numerose associazioni e gruppi che da diverse zone della Gallura , che partecipano, a diverso titolo e in diversi modi, all'organizzazione e realizzazione di questo evento che religioso e civile, una sagra.

I riti cominciano il 30 agosto prossimo con la Novena, nove giorni dedicati alla preparazione spirituale dei fedeli con la Recita del Rosario e il successivo caracólu in automobile che gli uomini e le donne del Comitato compiono attorno al santuario, nelle vie del paese e nelle campagne per annunciare la grande festa.

Il giorno della vigilia (Lu 'èsparu) si svolge la Festa di li Bandéri, con le 30 bandiere delle chiese urbane e campestri e il tradizionale caracólu a cavallo attorno alla basilica, e, al tramonto, il suggestivo Rito del Fuoco, che si svolge in processione tra la basilica e l'antica chiesa di San Quirico. Dopo i riti religiosi, le serate si concludono in Piazza Incoronazione, con concerti di musica tradizionale e contemporanea, mentre il centro storico ospita la fiera tradizionale delle specialità agricole, gastronomiche e artigianali.

La vera e propria Festa Manna ricorre l'8 settembre, giorno dedicato a Maria Bambina, patrona della parrocchia di Luogosanto, e prevede una solenne processione popolare con la partecipazione di confraternite religiose, cavalieri in costume, gruppi folk, banda musicale e autorità civili e religiose, seguita da una messa solenne cantata dai gruppi polifonici e dai cori tradizionali a tàsgia.

La festa prosegue il 9 settembre con la Festa di Santu Gjaseppa, giorno in cui si porta in processione il simulacro dello sposo di Maria. In serata, nelle vie e nelle piazze del borgo, continuano gli spettacoli e la fiera-mercato. Ma la festa non è ancora conclusa, perché bisogna attendere il 15 settembre, con La dí di l'ottu, ovvero l'ottava giornata successiva alla grande festa dell'8 settembre, per fare il cambio del vessillo mariano tra il vecchio e il nuovo comitato, dalla classe 1981 alla classe 1982, benedire le automobili e concludere con uno spettacolo di cabaret e musica in piazza e l'attesissima estrazione dei biglietti vincenti della lotteria della Festa Manna.

