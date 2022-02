"Gli ultimi dati sull'andamento della pandemia suggeriscono un appiattimento della curva dei contagi. Tuttavia non dobbiamo abbassare la guardia e proseguire con forza sul sentiero che abbiamo tracciato”. Così il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, in merito alla fotografia dell'emergenza Covid per l'Isola che appare dal report settimanale della Fondazione Gimbe.

Gimbe nell'ultima settimana registra una flessione del 22,4% nell'incremento dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 e indici di occupazione dei posti letto, sia in area medica, sia nelle terapie intensive, inferiori alla media nazionale, benché ancora sopra le soglie di saturazione.

Nella campagna vaccinale l'Isola sfonda quota 3,5 milioni di dosi somministrate, con l'81,8% della popolazione che ha completato il ciclo primario di vaccinazione, mentre si avvicinano rapidamente a quota 900 mila le terze dosi.

“La campagna di vaccinazione in Sardegna continua a segnare numeri importanti – prosegue Solinas – registrando, in particolare, performance superiori alla media nazionale sulla copertura della popolazione che ha completato il ciclo primario e sui più giovani. Bene le somministrazioni pediatriche che hanno già raggiunto il 15,3% dei bambini nella fascia 5-11 anni che hanno ricevuto entrambe le dosi: anche in questo caso registriamo un dato superiore alla media nazionale. Un grande segnale di responsabilità delle famiglie sarde".

"Continuiamo a monitorare con la massima attenzione l'andamento della pandemia", dichiara l'assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu. Che aggiunge: "Il vaccino e le buone prassi anti-contagio restano le nostre armi più forti contro un virus che rappresenta ancora un rischio. In questa battaglia ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte e noi continueremo a mettere in campo ogni strumento a disposizione per vincere questa guerra".

