Aumento degli assistiti sì, ma a delle condizioni. Il consigliere regionale del Psd’az Fabio Usai interviene sulle trattative in corso tra organizzazioni sindacali dei medici di base e l’assessore della Sanità Carlo Doria, in cerca di una soluzione per evitare il depotenziamento dell’assistenza.

Al centro, la possibilità che i massimali nel numero dei pazienti assistiti, passino da 1500 a 1800: una soluzione che Usai approverebbe, ma con una «adeguata corrispondenza economica in linea con quanto garantito in altre regioni italiane».

Inoltre, sarebbe fondamentale alleggerire il carico burocratico per i medici di base che «legittimamente vorrebbero essere sgravati dal lavoro di segreteria», sostiene il consigliere, «nell’accoglimento, registrazione, recensione e relazione, in generale ogni altro adempimento non direttamente medico, dei pazienti».

