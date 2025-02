«Un incremento rispetto al 2023 in ogni segmento». È l’andamento del settore turismo in Sardegna nel 2024, evidenziato dall’assessore regionale Franco Cuccureddu. «Del +10% nel campione alberghiero, +10,7% di passeggeri negli aeroporti, +8,6% nei porti, per un totale complessivo del +9,8%», i dati segnalati per inaugurare la partecipazione dell’Isola alla Borsa internazionale del Turismo aperta da ieri a Fiera Milano Rho.

Cuccureddu, come novità per il 2025, ha fatto il punto: «La Sardegna punterà su albergo diffuso e su una stagione di grandi eventi». Per i due ambiti stanziati 7,5 milioni per il primo, ai quali si aggiungono risorse statali, per un totale di 8.785.500 euro; per il secondo messi a disposizione 20.818.000 euro per sostenere 13 manifestazioni di rilievo.

L’assessore, in apertura del suo intervento, ha anche voluto ricordare il principe Karim Aga Khan a una settimana dalla scomparsa: «Senza di lui non ci sarebbe stato il turismo. È colui che con una visione lungimirante ha dato una percezione diversa della Sardegna nel mondo», le parole di Cuccureddu in memoria del fondatore della Costa Smeralda.

