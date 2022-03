E’ stata finalmente trovata una sistemazione per gli sfollati in fuga dalla guerra in Ucraina e in arrivo in Sardegna.

Come spiega lo stesso Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia e presidente della sezione Ucraina dell'Unione interparlamentare, che questa mattina aveva denunciato ritardi nella macchina dell'accoglienza, saranno ospitati nell'hotel Califfo sulla costa di Quartu Sant'Elena.

"Qualcuno pare se la sia presa male per il fatto che abbiamo spiegato la situazione - dice Cappellacci - ma forse abbiamo un concetto diverso di celerità: dal 6 marzo ad oggi 20 giorni, magari la prossima volta ci si possono mettere 20 ore per trovare una struttura adeguata all'accoglienza".

Intanto, prima della partenza da Livorno per Olbia, tra i 97 migranti sono state riscontrate tre positività al Covid-19. Con loro si fermerà nel Covid hotel della Toscana anche un'accompagnatrice. Gli altri raggiungeranno lo scalo gallurese domani mattina alle 7.30 per poi arrivare sul litorale del Cagliaritano.

Dopo una tappa in Polonia, dove è stato raggiunto il primo gruppo composto da una settantina di mamme e bambini provenienti da case famiglia, i bus avevano prelevato il secondo gruppo proveniente dalla zona di Leopoli e composto da mogli e figli di soldati ucraini delle forze speciali che sono impegnati nella difesa del loro Paese.

