Ancora nessuna conferma ufficiale sulla identità dell'uomo che ieri ha imbrattato di escrementi lo spogliatoio femminile delle infermiere dell’Aou di Sassari. Ma le attenzioni si starebbero concentrando su una persona in particolare, con diversi precedenti. Sarebbe stato lui a fare irruzione nella struttura ospedaliera, mettendo a soqquadro gli spazi, aprendo gli armadietti e buttando tutto per terra.

Tra l’altro si sarebbe pure cambiato lì indossando le scarpe di altre dipendenti per poi dileguarsi venendo però, sembrerebbe, riconosciuto da più di un testimone. Sempre lo stesso individuo avrebbe soggiornato in un albergo sassarese di recente e senza pagare.

Sulle sue tracce, dopo la denuncia di ieri della Uil, i carabinieri della compagnia provinciale.

