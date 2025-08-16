Tragedia in spiaggia a Liscia Ruja, in Costa Smeralda.

Dopo un malore in acqua, un uomo di 79 anni è morto per arresto cardiaco.

Inutili i tentativi di rianimazione, durati oltre 50 minuti, dopo l’intervento di un’ambulanza con infermiere Areus a bordo (India) di Arzachena e dell'elisoccorso di Olbia: il medico dell'elisoccorso ha potuto solo constatarne il decesso.

La Centrale operativa 118 di Sassari ha allertato la Guardia Costiera di Olbia per competenza.

© Riproduzione riservata