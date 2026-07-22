Altri fondi per mettere in sicurezza le strade provinciali della Sardegna. La Giunta regionale ha ripartito fra le Città metropolitane e le Province sarde 3,4 milioni di euro per la manutenzione straordinaria delle principali arterie stradali. «Sono risorse che si aggiungono ai 70 milioni già stanziati», spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Antonio Piu. «Ogni euro in più sulla manutenzione è un euro speso in sicurezza, un pezzo di percorso verso una viabilità che consenta una circolazione più sicura e a misura delle attuali esigenze di transito. Gli oltre 6 mila chilometri di strade provinciali che attraversano l'Isola necessitano di manutenzioni che sono necessarie per invertire i dati di incidentalità che risultano più elevati se rapportati al dato nazionale relativo agli incidenti mortali».

Le risorse, che derivano dalla rimodulazione del programma di interventi del mutuo investimenti, sono state distribuite in base all'estensione chilometrica della rete viaria di competenza di ciascun ente.

LA RIPARTIZIONE – Nel dettaglio, alla Città metropolitana di Cagliari, che ha 748 chilometri di strade, spettano 429 mila euro; a quella di Sassari, che ne conta ai 1.526, andranno 875 mila euro; 444 mila euro sono assegnati alla Provincia della Gallura Nord-Est per i suoi 775 chilometri; alla Provincia di Nuoro, che ne ha 952, vanno 546 mila euro; alla Provincia dell'Ogliastra, a cui competono 265 chilometri, spettano 152 mila euro; per i 984 km di rete della Provincia di Oristano sono a disposizione 564 mila euro; alla Provincia del Campidano, che ha una estensione di 335 chilometri di strade, sono destinati 192 mila euro e ai 340 chilometri della Provincia del Sulcis Iglesiente vanno 195 mila euro.

(Unioneonline)

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