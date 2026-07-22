Alghero, ecco gli orari della Guardia medica turisticaL'ambulatorio si trova all'ospedale Civile di Alghero, accanto al Pronto soccorso, in via Don Minzoni angolo via Fleming
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Sarà operativo per gran parte del mese di agosto il servizio di Guardia medica turistica di Alghero, destinato a garantire l'assistenza sanitaria di base ai non residenti che soggiornano in città durante la stagione estiva. L'ambulatorio, situato all'ospedale Civile di Alghero, accanto al Pronto soccorso, in via Don Minzoni angolo via Fleming, osserverà il seguente calendario: sabato 1 agosto, dalle 10 alle 17; da lunedì 3 a sabato 29 agosto, sempre dalle 10 alle 17; e lunedì 31 agosto, ancora dalle 10 alle 17.
Il servizio è rivolto ai turisti e consente di ricevere assistenza medica di base.
Il medico della Guardia medica turistica può prescrivere farmaci, richiedere esami diagnostici e visite specialistiche, formulare proposte di ricovero su ricettario del Servizio sanitario nazionale, rilasciare certificati di malattia e, nei casi di necessità, effettuare visite domiciliari.
Per le emergenze e le patologie che richiedono prestazioni ospedaliere urgenti resta invece necessario rivolgersi ai Pronto soccorso degli ospedali di Alghero, Ozieri o Sassari. Le prestazioni della Guardia medica turistica sono a pagamento, secondo le tariffe stabilite dalla Regione Sardegna.