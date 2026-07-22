A Siris due giornate dedicate ai cortometraggi. Nel piccolo paese dell’Alta Marmilla, infatti, il 26 luglio e il 6 agosto, andrà in scena la rassegna “Corti senza Circuito”.

Piazza San Vincenzo ospiterà la rassegna organizzata dall’associazione culturale “Sardinia pro arte” e finanziata dall’amministrazione comunale.

A Siris, spazio non solo alla proiezione dei corti, saranno presenti anche registi, attori e critici che parleranno delle loro opere e interagiranno con il pubblico presente. In totale, undici proiezioni, quasi equamente divise tra le due serate, con ingresso gratuito.

Domenica 26 luglio saranno a Siris, Stefano Cau, Margherita Pisano, Gaetano Crivaro, Noemi Medas e Paolo Zucca, che da poco ha terminato le riprese del suo ultimo lungometraggio. Nicola Camoglio, giovane regista di Sinnai, residente in Svezia, sarà presente da remoto in collegamento.

A parlare con loro Antonello Carboni e Marcello Atzeni, ideatore della rassegna e direttore artistico.

Il 6 agosto, spazio a Jo Coda, Salvatore Mereu, Tiziana Troja, Enrico Pau, Matteo Incollu e Roberta D’ Aprile. Con loro, Antioco Floris, presidente della Facoltà di Studi Umanistici dell’Università di Cagliari e Marcello Atzeni. Entrambe le serate saranno aperte da Emanuele Pilloni, sindaco di Siris. “Corti senza circuito” si propone come un esempio di cultura in periferia, troppo spesso, per tante ragioni, dimenticata dalla massa.

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