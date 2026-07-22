Un tavolo urgente per l’Opera Gesù Nazareno a Sassari. Lo chiedono i sindacati dopo la comunicazione, da parte dell’amministrazione della realtà socio-sanitaria rivolta a persone con disabilità, che ha riferito di una “gravissima” situazione economica-finanziaria dell’ente . «Da mesi- riferiscono Fp Cgil- Cisl Fp e Uil Fp- denunciamo una situazione ormai divenuta insostenibile. Continuano a mancare risposte concrete su questioni fondamentali che riguardano il finanziamento dei servizi, l'adeguamento delle tariffe, la rimodulazione dei tetti di spesa e la sostenibilità economica della struttura».

La triade denuncia come il rinvio di decisioni già prese sulla GeNa ne può compromettere la sopravvivenza. «Sono a rischio- rimarcano- servizi essenziali rivolti alle persone più fragili della nostra comunità, che quotidianamente necessitano di percorsi riabilitativi e assistenziali altamente qualificati. Allo stesso tempo sono messi seriamente in discussione centinaia di posti di lavoro di professionisti che, con competenza e senso di responsabilità, garantiscono da anni la continuità dell'assistenza». Si chiede allora un intervento della Regione Sardegna, attraverso la sua governatrice, Alessandra Todde, anche assessora ad interim della Sanità.

«Auspichiamo- concludono- che quest’ennesimo appello non cada nel dimenticatoio, a tal fine si chiede un incontro urgente anche in presenza degli amministratori della “Ge.Na.” per condividere congiuntamente soluzioni che non possono essere più rinviate».

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